﻿保健股蘋果拖累大市 杜指兩連跌 曾挫近400點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26,063點，跌376點，納斯達克指數報7393點，跌73點。
滙控（005）美國預託證價格曾見84.90港元，較香港收市價升0.80港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見456.71港元，較香港收市價跌5.09港元。
蘋果早段再跌1.2%
亞馬遜、巴郡和摩根大通市前宣佈，計劃合作設立公司，為本身員工削減保健成本和改善服務；該三大集團合共聘請110萬名僱員。消息拖累衛生保健業界領袖股價急挫達7%。
另外，過去一周因為傳iPhone X手機產量減半而市值蒸發460億美元蘋果公司，昨日早段股價繼續跌1.2%。
標普CoreLogic Case-Shiller公佈，11月份的美國20大城市樓價按年升6.4%，高於預測的6.3%，是逾三年最大按年升幅，反映樓盤供應緊絀。
內銀回吐 恒指瀉359點
港股方面，恒指於期指結算日跟隨外圍美股下挫，低開逾200點，午後跌幅擴大，最多曾挫465點，低見32501點，多隻內銀股成為領跌股份，恒指收報32607點，跌359點，成交略縮至1734億元。
內銀股氣勢扭轉，回吐並拖低恒指，建行（939）跌2.9%，收報8.86元；工行（1398）和中行（3988）則分別挫2.3%、3.5%，3隻股份合共拖低恒指172點。重磅藍籌股滙控（005）跌1.1%，收報84.1元；騰訊（700）則挫2.1%，收報461.8元，兩股合共推低恒指106點。
耀才證券研究部副總監陳偉聰表示，留意到港股短期上升動力開始減弱，即使未來兩至三日有所反彈，相信恒指在33000點仍有阻力，他估計恒指需回調至32000點才有較強支持；市況轉弱主要受到美元反彈和人民幣轉弱，以及北水流入由上周開始減弱所致。內銀股近日回調，陳偉聰認為過去一個月內銀股已累漲約20%，估值對比歷史平均值仍然是低，但經過近期急升之後相信會先行調整。