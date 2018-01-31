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﻿美匯回軟 歐羅重上9.7算

2018-01-31 列印
　　美匯指數周二先升後回軟，美國10年期國債孳息周一升穿2.7厘見近4年新高後昨日回軟，美匯一度回到89點以下，歐羅受惠利好經濟數據，兌港元重上9.7算。日圓則在避險情緒下走強，兌港元升穿7.2算，美國國債遭拋售，以及聯儲局開始議息，拖累亞股和歐股昨日早段全線走低。

　　美匯指數昨日早段曾升見89.637點，到歐市時段回軟0.35%，曾跌見88.995點。日圓則升0.39%，見108.53兌1美元（每百日圓兌7.2港元）。

　　美國長債孳息周一再度回升，升穿2.7厘，見2014年4月以來新高，昨日早段續升3.75基點，見2.7311厘，觸發匯商減持美元淡倉，其後孳息回軟至2.7厘以下水位，令美匯回軟。
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