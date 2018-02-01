﻿三月或緩步上調息口 儲局按兵不動 通脹趨升

美國聯儲局今晨結束兩日議息會議，市場普遍預期將按兵不動，維持聯邦基金利率目標區間在1.25至1.5厘。會後聲明指美國勞工巿場繼續增強，失業率仍然處於低位；經濟活動穩步提升；就業、家庭開支及商業固定投資穩定增長，預料通脹率在今年趨升，並在中期穩定於聯儲局2%的目標附近。



今次是主席耶倫退任前最後一次主持議息會議，會後只發聲明，不會舉行記者會。市場焦點料落在聲明中如何評估目前持續低於官方目標2%通脹走勢、經濟前景風險，以及總統特朗普政府推行的大規模稅改對增長可能構成的影響等。



耶倫在任四年間，美國經濟共增加約1000萬個就業職位，失業率降至17年新低的4.1%，基準利率亦從零水位開始緩慢上調。



市場關注會否加息四次



二月三日接任儲局主席的鮑威爾，此前一直以儲局理事身份與耶倫合作無間，而且擁護她認為要慢步加息，來推動失業率進一步下降、讓工人重投勞動行列和促進工資增長看法。因此，市場分析師預期，轉入鮑威爾時代，美國貨幣政策不會出現戲劇性變化。



市場預測儲局會在今年第二次會議即三月中再次加息，今次會後聲明受關注地方，是如何描述今年餘下加息步伐，以及是否有官員暗示考慮加息四次，即較儲局十二月會後預測三次更多。



美國投行Jefferies首席貨幣市場經濟師西蒙斯預期，儲局此次不加息，但至少會呼應市場對三月加息預期。摩根大通經濟師預測，儲局會從樂觀角度描述當前經濟，或在聲明中帶鷹派口吻，補上一句「寬鬆金融環境」支撐增長前景，但改變通脹預期可能性不大。



美股方面，杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26084點，升7點，納斯達克指數報7389點，跌13點。



滙控（005）美國預託證價格曾見84.34港元，較香港收市價升0.14港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見461.02港元，較香港收市跌2.58港元。



波音績佳 曾升6.6%創新高



杜指成份股波音飛機公司出爐的上季業績遠超預期，經調整每股盈利4.8美元，即使不計入稅務收益，每股賺亦3.06美元，勝過預期的2.9美元，刺激波音股價初段曾升6.6%，創歷史新高。



另外，美匯指數續跌0.4%，見88.8點；日圓則先升後軟，到美市早段跌0.15%，見109.94兌一美元。