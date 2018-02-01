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﻿恒指造好 一月飆近三千點

2018-02-01 列印
　　港股一月最後一個交易日先跌後升，早段最多曾挫276點，低見32607點；午後雖曾回升逾百點，惟其後反覆向下，收市前再發力向上，倒升279點，收報32887點，成交額1768億元。總結一月份，恒指累漲2968點或9.9%。國指則累漲1852點或15.8%。

　　中資金融股昨日回勇，建行（939）升1.8%，收報9.02元；工行（1398）升1.8%，收報7.4元；中行（3988）則漲1.7%，收報4.71元，3隻股份合共貢獻105點。

　　鼎成證券投資策略總監熊麗萍表示，目前港股市底偏強，即使有調整亦在即日完成。她相信在資金持續流入、宏觀經濟改善以及市場憧憬業績不俗下，過年前恒指仍會反覆向上。
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