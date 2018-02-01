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﻿港股通額度用近半創一年高

2018-02-01 列印
　　北水持續流入推高恒指，南下投資港股的「港股通」，每日105億元人民幣的額度，昨日剩餘55.39億元人民幣，即用了49.61億元或47.25%，為逾一年最多。

　　其中，瑞安房地產（272）為昨日滬市「港股通」升幅最多的股份，漲近12%，收報2.72元。

        除瑞安房地產外，中國高速傳動（658）為滬市「港股通」升幅第二多的股份，昨日漲6.5%，收報13.8元。相反，金利豐（1031）為表現最差的滬市「港股通」股份，有可能受到早前被證監會指該集團股權集中有關，金利豐昨日收跌6.08元，跌9.7%。
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