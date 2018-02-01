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﻿立信德豪倡除牌期限延至三年

2018-02-01 列印
　　港交所（388）改革除牌程序公開諮詢完結，提出上市公司持續停牌24個月後須除牌。立信德豪董事及專項諮詢總監楊文安表示，支持港交所要求要求上市公司於限期內處理復牌事宜，但建議限期可延長至36個月，並加快立法推出企業拯救程序及臨時監管制度。

　　根據該行分析，在2012至2016年期間被停牌的上市公司中，有21間由停牌至恢復股份買賣需時超過24個月，當中被停牌超過4年的有11間，其中1間更長達7年。這些公司陷入嚴重財困，或沒有足夠業務運作或資產等原因被停牌，有6間因而委任臨時清盤人。

　　平均而言，臨時清盤人由執行重組計劃至上市公司復牌需時約56個月。楊文安表示，若港交所建議落實，這些公司便會遭到除牌。
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