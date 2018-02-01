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﻿康宏風波三月對簿公堂

2018-02-01 列印
　　康宏環球（1019）爆發董事會與主要股東郭曉群控制權糾紛，法院排期在3月6日聆訊。康宏董事會以「獨立」小股東朱曉燕入稟挑戰兩年前配股行動為由，剔除郭曉群持股投票權。

　　不過，《星島日報》早前發現康宏行政總裁兼執行董事吳榮輝與朱曉燕，報用同一地址於本港購置物業，反映兩人關係密切。

　　朱曉燕稱在2015年中持有康宏，時間恰巧在台灣富邦與康宏商討入股但未公佈交易前，市場人士質疑是否有人涉及內幕交易。

　　朱曉燕入禀狀指，在2015年中起持有康宏323萬股，每股平均價在1元以上，但其後在配股交易受到損失，因而要求康宏取消當年配股及償還小股東損失。
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