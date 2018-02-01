﻿康宏風波三月對簿公堂

昨早天寒下冷雨，大埔一所小學的副校長一早站在校門舉傘，等學生回來，原因是擔心小朋友忘記帶雨傘，沾濕衣衫着涼就不妙。此舉家長看在眼裏，把副校長雨中等學生的照片上載社交平台，網民紛紛讚好，一個上午便有一千七百多個like。 這位家長形容副校長的舉動令她「覺得好有愛」，而副校長在接受傳媒查詢時表示，希望學生覺得「學校是有愛的地方」。雙方的說話，暖入人心。再看網民的留言，發人深省，有家長說：「用心有愛的教學，總好過只看操行分嘅學校。」有人說：「作育英才唔一定要幾多個A，最重要係愛惜學生。」 這件好人好事，凸顯一些學校的做法，有商榷餘地。例子之一，有小學在氣溫下降至某度數，容許學生穿...

2018-02-01