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﻿人幣漲495點子再創新高

2018-02-01 列印
　　美匯指數昨日再度跌破89水平，刺激人民幣在岸價（CNY）曾升穿6.29關口，最後日盤收報6.2920兌1美元，急升495點子，再創2015年「811」匯改以來新高，1月累漲3.5%。

　　人民幣在岸價昨最多曾飆升565點子，高見6.2850。離岸價亦顯著走強，晚間於外圍升勢進一步擴大，同樣升穿6.29水平，一度高見6.2839，上升多達442點子，截至晚上9時報6.2885，升396點子，每百港元則兌80.42元人民幣；同一時間在岸價報6.2903。至於人民幣中間價就連續第二日走低，報6.3339，跌27點子。
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