﻿IFC外望——虛擬銀行發牌短期內將諮詢

李樹培表示，短期內將就檢討虛擬銀行發牌指引，展開為期數星期的諮詢，在收集意見後會盡快出台新指引。虛擬銀行在其他地區有成功例子，金管局已為業界優化經營環境，但虛擬銀行實際在港能否成功則要視乎市場。
引入虛擬銀行，需要做到遙距開戶。李樹培指，當局一直容許銀行為客戶進行遙距開戶，前提是要認證客戶身份，科技發展可協助解決這問題，又強調過程中沒有降低對反洗黑錢的要求。
小米最快第三季來港上市
內地手機製造商小米傳最快今年第三季來港上市。內地媒體引述消息人士指出，小米計劃今年第三季末於港交所掛牌，估值冀達900億至1100億美元（約7020億至8580億港元），市盈率高達60倍。若消息屬實，小米有望成為今年港股最大型的科技股IPO，也將成為2014年阿里巴巴美國上市以來（2314億美元估值），上市規模最大的科技公司。
小米近日展開上市前（Pre-IPO）融資項目。據融資方案顯示，小米底層資產估值540億美元（約4223億港元），上市後保守估計市值1000億美元。小米去年底已啟動來香港上市的工作，有數十間券商參與，包括摩根士丹利及摩根大通，料融資將於今年2月27日前交割。
據悉，小米有機會整體上市，不過，不排除可能只把部份業務分拆上市，當中包括國內手機業務和小米生態圈業務，至於海外手機業務則可能被剔除在外。
高瞻