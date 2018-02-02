﻿美三月加息料通脹升溫 恒指全日走低 回吐245點

繼前日港股臨收市拗腰抽升之後，恒指昨日二月開局近乎全日低走，恒指雖高開63點，惟之後跟隨A股向下，回吐245點，收報32642點。連日來撐起大市的中資金融股，昨日股價均受壓，國際金融股同樣拖低大市，單計友邦（1299）已推低恒指65點。相反，內房股逆市造好，中海外（688）和華潤置地（1109）同漲逾3.7%，為昨日表現最好的兩隻藍籌股。



恒指昨早高開63點，其後曾升161點，已見全日高位33048點；午後跌勢加劇，主要跟隨A股向下，並以接近低位收市，收報32642點，跌245點，成交額1545億元。



中資金融股昨現回吐



連日來撐起大市的中資金融股，昨日出現回吐，建行（939）跌近1%，收報8.93元，拖低恒指31點；交行（3328）和中行（3988）分別跌0.9%。0.6%。至於國際金融股同樣下挫，友邦跌2.5%，收報65.3元，單隻股份已推低恒指65點，為今日表現第三差的藍籌股。



相反，內房股逆市向上，中海外（688）升近4%，收報31.5元；華潤置地（1109）則漲3.7%，收報32.35元；兩隻合共貢獻恒指25點。



另一方面，耶倫在其擔任聯儲局主席的最後一次議息會議上按兵不動，但暗示今年通脹在勞工市場和經濟穩步增長背景下將會升溫，意味3月加息的軌道不變。



聯邦公開市場委員會（FOMC）周三議決維持聯邦基金利率在1.25至1.5厘的目標區間不變，與市場普遍預期相符，會後聲明樂觀評價美國經濟近期表現，並表示將「進一步」加息。利率期貨市場百分百預期儲局3月加息0.25厘。



美國聯儲局的會後聲明，提高了近期通脹預測，估計12個月基礎上的通脹會在今年攀升，中期將穩定在2%的官方目標水位。儲局又提到，近幾個月，金融市場的通脹預期見上升，但仍維持在較低水平。



據儲局12月的利率前瞻，若市場沒有重大阻礙，預期今年將加息3次，首次加息在3月中進行。不過，市場今日開始揣測儲局可能會在今年最後一次會議上多加息一次。



美股步入二月首個交易日回軟，杜指初段曾跌134點，見二萬六千零十四點，標指和納指分別跌百分之零點三和零點四七。微軟和主要晶片商等科技巨頭股價走軟，拖累特別是納指的表現。



杜瓊斯工業平均指數今晨三時報26187點，升38點，納斯達克指數報7406.82點，跌4.66點。



滙控（005）美國預託證價格曾見84.74港元，較香港收市價升0.69港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見456.61港元，較香港收市跌3.39港元。