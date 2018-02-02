﻿人民幣破6.29關口

環球銀行金融電訊協會（SWIFT）發表的人民幣追蹤報告顯示，香港仍是全球最大的人民幣清算中心，佔76%的活動份額。其次為倫敦，惟活動份額跌至5.59%，但仍是大中華以外最大的清算中心；新加坡則為第三大人民幣清算中心，佔4.41%活動份額。



報告又指出，內地由支付寶及微信支付帶動的無現金社會，加上「一帶一路」倡議擴大亞洲、非洲與歐洲的貿易聯繫，內銀亦持續全球化，將正面影響人民幣國際化進程。人民幣去年12月國際支付中的使用佔比1.61%.11月佔比為1.75%。



至於匯市方面，在岸人民幣兌美元周四的官方收市價報6.296，較上個交易日跌40點子，盤中一度升破6.29關口，繼續刷新2015年8月以來的新高。