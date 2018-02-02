﻿發展商貸款急增近三成 金管局設專項審查

金管局在去年5月收緊銀行對地產發展商借貸，然而去年全年計，銀行對發展商的貸款仍按年急增28%，新增貸款額達1500億元，令發展商未償還貸款餘額，於去年底增至6600億元。金管局副總裁阮國恒昨日表示，當局密切留意當中的風險，今年將設專項審查，以檢視是否需要收緊相關貸款的風險管理。



阮國恒指出，由於發展商貸款急速增長，引起當局關注，專項審查主要評估銀行在審批借貸時是否審慎，並非針對個別發展商。他又稱，收緊銀行對發展商借貸的措施在去年5月才推出，仍然需時觀察措施成效。對於今年地產商的貸款增長趨勢，阮國恒指難以預料。



金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏補充指，向銀行了解過，去年地產商借貸增速較快，主要因新項目增加令融資需求上升；加上目前低息環境持續，吸引發展商趁機鎖定「平錢」。他又指，未有數據區分貸款需求是來自港資抑或中資發展商。



暫不會為樓市「減辣」



對於樓市逆周期措施，阮國恒表示，措施目的是要增強銀行體系的抗逆能力，而目前樓市仍然熾熱，重申看不到有理據「減辣」。反之是否有需要「加辣」，他則未有正面回應，僅稱會密切留意市場變化採取適當措施。至於按揭保險成數可否放寬，阮國恒指按保成數是按市場發展制定，由按揭證券公司負責，他不作評論。



阮國恒續稱，本港流動性風險不算高，但亦不應低估相關風險，指美國加息步伐或較預期快，雖然難言本港何時加息，但本港拆息實際上明顯上升，目前已升至約0.91厘水平，較去年低位上升逾50點子。他提醒當息口上升，以槓桿形式買入資產的市民受影響最大。



被問到本港家庭負債佔本地生產總值（GDP）比率升至69.1%，這個趨勢是否值得關注。阮國恒回應指出，有關比率的確升至歷史上高水平，家庭負債中大部分是按揭貸款，其餘是信用卡貸款以及私人銀行投資抵押，認為對銀行體系風險仍可控。