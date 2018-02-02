﻿康宏執董葉宜君迅速請辭

康宏環球（1019）事件餘波未了，兩名董事昨天宣布辭任，當中辭任執行董事的葉宜君，上任不足兩個月。除了董事相繼請辭之外，康宏核數師安永亦宣布請辭。另外，康宏在上月中以及昨天的通告，均在附註中透露已委任三名董事，但至今尚未發出正式的委任通告以及公布三人的背景資料，處理手法耐人尋味。



康宏昨天公布，葉宜君已辭去執行董事以及授權代表的職務，今年1月23日生效，但仍然留任為代理財務總監。通告指，葉宜君請辭是希望有更多時間處理公司的財務運作。翻查資料，她是在去年12月9日獲委任為執行董事，上任不足兩個月便已請辭。此外，非執行董事汪弘鈞亦宣布辭任，在今年1月25日生效。