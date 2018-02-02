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﻿銀監開近500罰單創紀錄

2018-02-02 列印
　　內地再釋出金融監管加碼的訊號。單是今年第一個月，銀監會就密集出台監管政策，各級銀監部門開出罰單497張，合計罰款8.97億元（人民幣，下同），創下單月最高紀錄。

  銀監會於今年1月處罰多完大案，包括浦發行成都分行違規放貸案、工行（1398）黑龍江省份行54億違規對公理財案、郵儲銀行（1658）79億元票據案，該三宗大案被罰金額已達7.99億元。

　　近年一系列金融反腐案例表明，金融監管部門與金融機構管理層「貓鼠一家」、「監守自盜」亂象，已成為不可忽視的金融風險隱患。
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