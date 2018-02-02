﻿新地推商場手機APP 冀人流銷售雙位增長

實體商場對抗網上銷售的競爭，紛紛推出手機應用程度，吸引消費者而且協助商戶增加生意額。新鴻基地產（016）斥資2000萬元開發首個綜合手機應用程式「新地商場」，首階段覆蓋11間商場，今年下旬覆蓋全部26個主要商場，目標下載量為50萬次。



新地執行董事郭基泓表示，「新地商場」apps至今已有下載量約10萬，目標1至2年內超過50萬。「新地商場」涵蓋用餐、泊車、購物、推廣優惠及綜合會員計畫等層面，郭基泓期望程式能為商場人流及銷售額帶來雙位數增長，同時吸引更多消費者成為會員，了解他們的喜好。隨後會綜合各商場會員制度，讓會員統一行使積分換取優惠。手機程式推出初期有超過140個商戶提供近400項優惠予顧客，並由現時起至農曆新年、情人節及復活節等節日舉行。



與不同電子支付商合作



以沙田新城市廣場為例，遙距餐廳取票功能的使用量達80萬次，鼓勵消費者利用等候時間來逛商場，提高銷售。新地現時有與不同的電子支付工具商討合作，亦計劃引入免拍卡、遙距支付的泊車系統。



租户之一Cafe Deco Group的業務拓展及採購總監麥景褀表示，自餐廳引入商場的手機應用程序後，翻枱率上升，去年生意升12%，單計12月的生意額亦有3成升幅。



零售市道復甦，新地租務部總經理林家強表示，商場人流及銷售額自去年10月有雙位數百分比增長，最近12至18個月生意較好的租户多是化妝品店及運動用品店，租户的租賃面積亦見上升。他又觀察到消費者較喜愛特色料理，故傾向將餐飲店的面積劃少，但引入更多數量的餐廳。



林家強指租金分底租及分成兩部分，按市值的增幅一定有，但主要希望加強人流及消售額，以改善分成租金金額。新地積極增加商場數目，未來落成商場計有南昌、北角及海天晉。