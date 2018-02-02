﻿騰訊組團百億購海瀾之家

騰訊（700）再度出手收購，是次目標為內地一間男裝零售商海瀾之家，反映在實體零售業，騰訊將與阿里巴巴展開競爭。根據路透引述知情人士表示，由騰訊領軍、包括京東及網絡服裝銷售平台唯品會的財團，將向海瀾之家投資100億元（人民幣，下同）。



知情人士又指，100億元的投資額中，有50億元用作收購海瀾之家不足10%的股權，另外的50億元將用作設立一個工業投資基金，以協助海瀾之家的業務發展，交易最快於本周五公布。



海瀾之家在上交所掛牌，目前市值約513.97億元。自周一（1月29日）起停牌，待戰略投資方確定股份轉讓協議。該公司一直都是阿里旗下天貓的長期合作夥伴。騰訊、京東、唯品會對此拒絕置評，海瀾亦未予置評。