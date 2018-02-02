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﻿澳門賭收錄四年最大增幅

2018-02-02 列印
　　澳門1月份博彩收入錄得262.6億澳門元（下同），按年增長36.4%，增幅超於預期之餘，更是近4年來最大增幅，而澳門博彩收入為連續18個月錄得增長。至於今年澳門博彩收入預測，評級機構惠譽認為，今年澳門博彩業收益將按年上升11%，較去年19%的增幅放緩8個百分點。

　　澳門1月份博彩收入按年增長36.4%，遠高於市場預期的20%至28%。受惠博彩收入理想，濠賭股昨日造好，澳博（880）升1.7%，收報7.95元；銀娛（027）和新濠國際發展（200）分別漲0.7%、0.4%。

　　惠譽估計受到內地經濟增長或放緩，今年貴賓廳增長預期會顯著放緩13個百分點至8%
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