﻿IFC外望——樂視體育投資者 促賈躍亭「回水」

內地媒體報道，樂視體育投資者要求董事會代表公司，敦促實際控制人賈躍亭正視欠款事宜，優先安排債務償還。知情人士表示，投資者不排除採取進一步的法律措施，追究賈躍亭可能涉嫌包括職務侵佔、挪用資金、抽逃出資等法律責任。



2016年4月至7月間，時任樂視體育創始人兼總裁雷振劍，將樂視體育乙輪融資約40億元分批資金劃轉予樂視控股，這筆錢被賈躍亭用於樂視手機，樂視汽車等業務。此後，樂視控股陸續還款10多億元，截止目前剩餘約25億元資金尚未歸還。



圍繞這筆借款，此前已有投資人股東向提交民事起訴書，指控雷振劍，董事長高飛，財務負責人周迅等人違反公司章程，未經合法有效決議授權，為樂視控股提供約40億元巨額借款。三人目前均已離職。



該案將於2018年春節後開庭。樂視體育的投資者憂慮，該筆對樂視體育的回購擔保，樂視網並未公告，公司內部也沒有股東會決議。因此，該擔保事宜的法律效力存在重大疑問。



阿里入股螞蟻金服 料為港上市鋪路



阿里巴巴與螞蟻金服昨日聯合宣佈，根據2014年雙方簽署的戰略協議，並經阿里巴巴董事會批准，阿里巴巴將透過一家中國子公司入股螞蟻金服33%股權。有分析認為，有關的安排，相信是為螞蟻金服未來上市的計劃鋪路。阿里巴巴昨日亦公佈去年第三季業績，純利按年增2成，至270億元人民幣。



市場一直有傳螞蟻金服有意赴港上市，特首林鄭月娥早前也曾公開希望阿里巴巴來港上市，馬雲亦曾回應表示，考慮將阿里附屬公司在香港上市，但尚未決定哪家附屬公司。阿里巴巴昨日同意收購螞蟻金服33%股權，將以部份智慧財產權換取螞蟻金服新股，雙方並將終止目前的獲利分享協議。



阿里巴巴昨日同時公佈，截至去年12月底止年度第3季業績，按非美國通用會計準則計，收入按年增56%，至830.3億元人民幣，較市場預期的797.1億元為高；攤薄後每股盈利為10.61元，勝市場預期的10.53元。



高瞻