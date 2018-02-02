﻿市場簡訊

—渣打（2888）表示，國開行將向其提供多達100億元人民幣資金，以便向一帶一路倡議的沿線國家的項目提供資金。另外，渣打歐美地區行政總裁Tracy Clarke表示，因應英國脫歐而在法蘭克福新設的辦公室已在招聘人手，並已向德國當局提交牌照申請，料春季得知申請結果







—興發鋁業（098）發盈喜，預期去年度純利不少於3.6億元人民幣，16年度公司賺2.98億人民幣。公司調整營銷模式，拓寬銷售渠道使銷售定單增加，及成本下降。







—廣州農商銀行（1551）公布，獲中銀監和人行批准，發行100億元人民幣的二級資本債券，充實銀行資本。







—時代集團（1023）發盈喜，預期去年底止六個月盈利會有可觀增長。零售分部收入大增，有稅前溢利。製造業務定單增加，投資物業公平值有溢利。







—茂業國際（848）發盈喜，預計2017年度淨利潤約11億元至13億元人民幣，較上年增加約9.88億元至11.88億元人民幣。華南區和內蒙古維多利收入及利潤大增，及仁和春天百貨和內蒙古維多利利潤全面併入業績。







—瑞斯康（1679）發盈警，預期去年度溢利大減，因一般及行政開支增加，及上市專業費用增加；研發開支增加；毛利率下跌。







—冠輝集團（8315）發盈警，預期去年12月底止9個月收入及毛利，分別下跌約20%及約44%，因專人保安護衛服務合約數目及服務費下跌；及市場競爭激烈，收取之服務費普遍下降。應佔虧損將顯著增加，分佔聯營公司溢利減少。







—雲頂香港（678）發盈警，撇除應佔Travellers的業績，預期2017年度虧損淨額介乎2.4億至2.7億美元之間，2016年度虧損淨額約為5.37億美元。虧損收窄是出售Norwegian Cruise Line及Star Entertainment股份而產生的盈利2.05億美元，以及並無出現於2016年3.05億美元的NCLH股份減值。







—中國交建（1800）公布，與控股股東中交集團附屬綠城小鎮成立合資公司，開展中國農博小鎮項目前期工作，打造特色小鎮、田園綜合體等項目。







—君陽金融（397）建議公司改名為權威金融集團，因董事會組成變更，更改公司名稱為品牌重塑。







—中移動（941）公布，向中國鐵塔租賃通信鐵塔的商務定價作出補充，調整塔類產品定價內容，成本加成率由15%調整為10%；基準價格共享折扣由兩家共享優惠 20%、三家共享優惠30%，調整為兩家共享優惠30%、三家共享優惠40%，瞄定租戶額外享受5%共享優惠不變。







—卡姆丹克（712）公布，由公司佔70%的C&I Renewable已於新加坡成立附屬公司，研發區塊鏈技術及相關基礎設施，應用有關技術及基礎設施配送太陽能。







—中國華融（2799）發起設立國內首家專注於不良資產交易的平台機構-華融中關村不良資產交易中心，註冊資本5億元人民幣。交易中心由其聯合北京奇步天下科技、北京市海淀區國有資產投資共同組建，華融持股58%。







—中國黃金協會數據稱，2017年中國國內累計生產黃金426.14噸，減少6%，是自2000年以來首次出現大幅下滑。







—交通銀行（3328）任名彭純任交通銀行黨委書記、擬任董事長，免去牛錫明交通銀行黨委書記、董事長職務。







—合景泰富（1813）公布，1月預售額55.6億元人民幣，飆升1.55倍。期內，預售建築面積約29.2萬平方米。







—金誠控股（1462）財務總監黃金定表示，公司正就旗下特色小鎮房地產項目與在港上市的內房洽談合作，因公司主營業務並非房地產，與其他房地產發展商合作更為有利，而發展商亦受公司的低地價吸引。