杜瓊斯工業平均指數昨晚十一時半見二五七七九點，跌四百零七點；納斯達克指數亦跌八十六點，見七二九九點。滙控美國預託證價格曾見八十四點○五港元，較香港收市價升零點三五港元；中移動美國預託證價格曾見八十點九港元，與香港收市價相若。
美國昨日出爐的一月份就業報告顯示，新增非農職位增幅達二十萬份較預期多，加上工資增長步伐是美國衰退結束以來最快，引發市場憂慮聯儲局今年加息步伐可能加快，令美國十年期債孳息飆升，美匯回升至八十九點，人民幣昨晚亦回吐早段升幅。
恒指昨日低開37點，隨後跌幅進一步擴大，最多曾挫321點，低見32321點全日低位，雖然見低位後恒指有所反彈，但午後反彈力減弱，更出現倒跌，恒指收報32601點，跌40點，成交額1479億元，恒指全周累跌552點。
港股反覆 三桶油逆市升
重磅藍籌股拖累大市， 騰訊跌1.7%，收報452.4元；滙控跌0.4%，收報83.7元；中移動（941）則挫1.3%，收報80.9元，3隻股份合共拖累恒指88點。受到國策影響，多個港口需要降低出口集裝箱裝卸作業費，受消息拖累，招商局港口（144）為表現最差的藍籌股，跌5.2%，收報19.34元，其次是銀娛（027）跌2%，收報68.4元。藍籌股表現欠佳，相反中資石油石化股造好，主要到隔晚國際油價造好，中資三桶油逆市上升，中海油升4.8%，收報12.66元；中石化（386）升3.9%，收報6.97元；中石油則升3.8%，收報6.33元。
美股美元拖累港股
第一上海首席策略師葉尚志表示，港股市況對比1月份開始轉弱，雖然現時股市暫無負面因素出現，但外圍市場特別是美股令人憂慮。
美國國債息率上升、股市和美元同樣受壓，或會持續拖累港股。葉尚志相信在農曆新年假期前夕，恒指仍屬於調整格局，要看能不能守住32000點水平。