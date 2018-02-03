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﻿復星醫藥旗下擬上市籌39億

2018-02-03 列印
　　外電引述知情人士透露，復星醫藥（2196）旗下上海復宏漢霖生物技術擬下半年在港上市，集資最少5億美元（約39億港元）。該人士稱，上市集資能幫助該公司開發更多研究，尤其是癌症和免疫系統疾病的治療。

　　不過，知情人士表示，復宏漢霖上市仍屬初步討論，公司仍未對決定最後的上市地點，或考慮其他地方上市。該公司由復星醫藥與海外科學家團隊，於2009年12月合資組建，復星醫藥持股62%。復星醫藥及復宏漢霖均未予置評。

鉅京控股每手賺350元

　　另一方面，本港財經印刷服務商鉅京控股（08450）首日於創業板掛牌，全日收0.255元，較招股價0.22元，高3.5仙或16%，成交2.19億元。不計手續費，每手10000股帳面賺350元。

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