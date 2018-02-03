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﻿碧桂園配股 CFO：為收購預留更多資金

2018-02-03 列印
　　碧桂園（2007）首席財務官、副總裁伍碧君表示，中央加大力度去槓桿，很多中小企業生存困難，希望為收購預留更多資金，故提前做準備，故較早時配股集資。她指當時「並不是因為股價到了高位才抽水，其股價還有上升空間。」

　　伍碧君稱，碧桂園並不缺錢，去年回款率也很高。但同時，中央要求去槓桿，市場資金正在快速收緊， 今年新增資金肯定比去年少，很多中小企業的經營會比較困難，他們希望和大房企合作，碧桂園會選擇收購、控股一些項目，即以更低的成本拿地，同時也會保留小部份股權給中小房企合作方。因此，碧桂園要為未來的收購先做好資金準備，確保現金流充裕。

　　另外，針對市場傳言指，碧桂園有意接手海航的地皮，伍碧君說：「不會針對個別項目有動作，早前集資所得將主要用於內地項目，以及償還流動性貸款。」

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