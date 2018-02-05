﻿美股黑色星期五暴挫 恒指料低開逾500點

上周五可算是美股的「黑色星期五」，受到美債孳息飆高拖累，美股三大指數齊插水，杜指及標普指數均跌逾2%，單計標指上周五市值便蒸發近4萬億港元。分析預期，美股上急挫拖累，港股今日或低開逾500點，投資者或會趁機沽貨套現，不排除恒指或下試32000點關口。



除美債孳息飆高打擊外，市場估計美國聯儲局有可能加快加息來應付通脹風險，增加投資者的憂慮，從而觸發股市震盪；其中，杜指上周五急挫2.5%，為2016年中以來最大單日跌幅。



此外，反映投資者情緒俗稱恐慌指數的芝加哥VIX指數，則急升3.84，至17.31，是2016年11月美國總統大選以來新高，顯示投資者對後市看法未有如以往的樂觀。



ADR表現全線向下



至於上周五港股美國預託證券（ADR）表現幾乎全線向下，騰訊（700）折合港元收報436.38，較本港周五收市跌16元；港交所（388）較香港收市跌6.64元。



至於本周重要經濟數據方面，本周四（8日）中國公佈1月份進、出口數據，以及本周五（9日）布1月份居民消費價格指數（CPI）和工業生產者價格指數（PPI）；至於本港則於周三（7日）公佈外匯儲備。



或下試32000點



至於對後市的看法，時富金融優越投資部顧問黎永良認為，受到美股上周五急跌的表現拖累，今天恒指預計會低開400至500點，因美債孳息飆高，加息步伐或加快，資金借勢沽貨，恒指跌至32000點不出為奇，加上過往港股一直依賴北水等資金流入支撐大市，本月中A股因農曆新年假期休市，在沒有北水的支持下，黎永良相信會對港股成交額構成影響，他預期在農曆新年假期前夕，恒指會調整幅度會較以往為深，而整個2月份恒指亦較為振盪和反覆，故此他不建議投資者此時撈貨入市。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，綜合上周五主要藍籌ADR表現，相當於恒指今天低開逾600點，他相信今天恒指的調整會比預期中急，或拖累港股今天有可能跌穿32000點水平。不過，植耀輝認為美股基本因素仍然理想，即使調整幅度也不會太深。