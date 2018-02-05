﻿優化安老按揭計劃 擬增兩貸款用途 還財仔債送契樓

面世六年多的安老按揭計劃，除可讓長者每月收取年金外，亦可作一筆過貸款，但一筆過貸款只限指定用途。按揭證券公司總裁李令翔表示，其實按證之前已因應情況擴大了一筆過貸款的用途，現正就長者的訴求考慮將貸款用途再擴大至清還「財仔債」，另擬制定內部政策以送契樓形式解決老夫少妻等個案申請安老按揭所遇到的問題。



李令翔在訪問中表示，按證收到客戶一些相關意見。就一筆過貸款用途方面，雖然計劃列明一筆過貸款只限用於全數清還原有物業按揭貸款、支付物業的維修及保養開支、支付醫療開支等4方面用途，但實際上按證已將貸款用途擴大至用來購買骨灰龕及支付殯儀殮葬服務之費用，以及支付入住香港房屋協會轄下雋悅項目租住單位的租住權費。



貸款用途已擴大



他續指，現有一些客戶反映希望一筆過貸款可用來清還手上的財務公司債務，由於這對有需要的長者客戶幫助甚大，因此按證正考慮中將一筆過貸款的用途進一步擴大至用來清還「財仔債」。



就聯名物業或夫婦年紀相差太大在申請安老按揭所遇到的問題，李令翔指，如年齡皆符合要求的老夫少妻的個案，而老夫是唯一業權人，若老夫使用安老按揭，其後離世，按證進行收樓，少妻便無家可歸，為解決此等問題，按證認為在風險可控的情況下，透過「送契樓」（A Deed of Gift）方法在業權上加名或除名，可就個別個案作出批核，惟這類個案每月只獲取半份年金。



業務量增 提早回本



按證推出安老按揭計劃六年多，李令翔稱，該項業務首數年都是蝕本，因業務量小，但隨著業務量愈來愈大，「蝕做已見到終點」，而按目前的進度，「相信兩、三年內可以見到收支平衡」，較他原初預計至少要10年才回本的時間表提早了。