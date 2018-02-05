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﻿縱橫遊斥逾百萬強化保安

2018-02-05 列印
　　縱橫遊去年被黑客入侵，揭露該公司處理客戶資料的政策，除將客戶之信用卡資料（部分包括信用卡安全碼）、身份證及護照號碼等保留一年外，顧客姓名、電話號碼、電郵地址及購買記錄等資料更保存三年。記者就此事向袁振寧查詢，他先表示「又問?」，後來補充指，事件發生後開過很多次會，提升公司的保安系統。更表示已斥7位數字提升保安系統。

　　該公司已檢視及更新私隱政策，現時已不再儲存客戶的完整信用卡資料，只保留信用卡頭尾各4位數字半年，作會計用途，而出生日期及護照號碼保留最長一年，不會向客戶提取身份證號碼。
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