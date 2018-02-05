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﻿會計師公會設平台增溝通

2018-02-05 列印
　　會計界今年可說是多事之秋，要求改革會計師公會的會員，早前已取得足夠票數，在3月2日召開會員特別大會。會計師公會新任會長唐業銓表示，不論大會結果如何，都要加強和會員溝通。他又否認公會設置資訊平台是「大花筒」，強調只是配合會務需要。

        改革派會員在下月的特別大會當中，提出三項議案，包括把公會的部份剩餘資金退還給會員、改以一人一票方式選出會長、以及罷免被指薪酬過高的公會行政總裁。

        公會現時計劃發展資訊平台，與會員加強聯繫，但有傳聞指該平台將耗資1億元，有會員質疑成本過高。唐業銓並沒有回應平台涉及的具體開支，但強調該項目已考慮成本效益。
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