﻿會計師公會設平台增溝通

改革派會員在下月的特別大會當中，提出三項議案，包括把公會的部份剩餘資金退還給會員、改以一人一票方式選出會長、以及罷免被指薪酬過高的公會行政總裁。
公會現時計劃發展資訊平台，與會員加強聯繫，但有傳聞指該平台將耗資1億元，有會員質疑成本過高。唐業銓並沒有回應平台涉及的具體開支，但強調該項目已考慮成本效益。
近期天寒地凍，新界菜田寒風凜冽，凌晨更出現霜凍，不少蔬菜被凍死，破壞收成，菜農估計到農曆新年收成下跌三至四成，屆時市民要捱貴菜！新界本地農協會表示，本地菜農損失慘重，霜凍蔬菜「葉都乾埋」，預料新年應節...
2018-02-05
因應解放軍戰機近期多次繞島巡航，台灣政府決定在東部綠島、蘭嶼部署飛彈，以填補防空缺口。台灣的國防部表示，解放軍機經常由宮古、巴士海峽飛行進入台灣的防空識別區，為了加強東部地區防空能力，決定在最接近繞島巡航路線的綠島和蘭嶼，各部署一組鷹式防空飛彈。 台灣西部面向大陸，防空部署相對較綿密，但考慮到東部較少防空兵力，近期解放軍長航演訓多次自宮古、巴士海峽穿出島鏈，台灣國防部門因此決定重新部署防空網，填補東南方防空缺口，「在蘭嶼與綠島以『突擊排』方式，各進駐一組鷹式飛彈發射系統」，射程四十公里。解放軍軍機未來若飛入台方防空識別區，就有可能進入飛彈射程範圍。另外，台灣當局並將擴大部署...
2018-02-05
俄羅斯一架蘇25戰機周六在敍利亞伊德利卜省執行打擊反政府武裝份子任務期間，被武裝份子以肩托式地對空導彈擊落，機師雖然及時彈射逃生，但着地後拒被俘，並和武裝份子爆發槍戰，最終被殺，一個與基地組織有關的組織聲稱是他們所為。俄軍同日向當地發動連串導彈攻擊，殺死逾三十名武裝份子報復。 事發現場是伊德利卜省薩拉蓋博市附近的汗漢鎮，當時反對派武裝跟政府軍交火。在社交網站的片段顯示，機師在戰機墜毀前彈出機艙跳傘逃生，另一架俄軍戰機在上空盤旋。其他片段展示地面有著火的飛機殘骸，以及俄機師屍首，武裝份子在起火的戰機殘骸附近歡呼慶祝，片段中有人說「真主偉大」、「要拿起步槍對付俄軍機師」。 報復...
2018-02-05
農曆新年臨近，二手交投尚保持穩定，美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，荃灣愉景新城單日錄3宗成交，包括7座高層G室，面積485方呎，減價12萬後，獲區內客以約658萬元承接，呎價13567元；另12座中層...
2018-02-05
上周五可算是美股的「黑色星期五」，受到美債孳息飆高拖累，美股三大指數齊插水，杜指及標普指數均跌逾2%，單計標指上周五市值便蒸發近4萬億港元。分析預期，美股上急挫拖累，港股今日或低開逾500點，投資者或會趁機沽貨套現，不排除恒指或下試32000點關口。 除美債孳息飆高打擊外，市場估計美國聯儲局有可能加快加息來應付通脹風險，增加投資者的憂慮，從而觸發股市震盪；其中，杜指上周五急挫2.5%，為2016年中以來最大單日跌幅。 此外，反映投資者情緒俗稱恐慌指數的芝加哥VIX指數，則急升3.84，至17.31，是2016年11月美國總統大選以來新高，顯示投資者對後市看法未有如以...
2018-02-05
車路士新中鋒基奧特明言全因領隊干地的信任才加盟，後者亦澄清轉教意大利傳聞，有助穩定軍心。藍獅今晚英超作客傷兵滿營的屈福特勢大勝一場返正軌，讓球主客和讓一球「客勝」無問題。 （now621台、LeSports HK App周二凌晨4:00直播） 今晚車路士處子戰前，基奧特坦言全因干地才來投：「跟他交流後，我深感對方對自己的信任，相信在這裏可大展拳腳。」 主帥澄清無意劈炮 這名意大利名帥亦粉碎改當祖國國家隊教練傳聞道：「我矢志完成餘下十八個月合約。」隊長加利卡希爾也開腔支持：「全隊上下都認為干地是好領隊。」將帥今晚勢打場勝仗證上下一心，同時力保前四位置。 屈福特改由查維...
2018-02-05
一如既往，手機大廠多會在《MWC通訊展》舉行前，先行派遣中階機款上陣，以填補新舊旗艦交替的空檔，當中Sony Mobile就趕在情人節及農曆新年前夕，連推兩款主打自拍的XA2系列新作，既有輕便的5.2...
2018-02-05
韓國天團BIGBANG成員太陽與閔孝琳前日完成大婚，一直保密的浪漫婚宴場面亦開始曝光，見太陽甜到漏的與新婚妻子翩翩起舞及情深獻唱，狂放閃光彈。昨日婚後的第一天，二人更被網民野生捕獲，孝琳全程跟在老公身...
2018-02-05
醫療券被濫用問題，多年未糾正。有中醫被揭教長者以醫療券購買藥材煲湯，亦有中醫讓長者以醫療券購買花膠，完全違反醫療券原意，濫用公帑。當局不能坐視不理，須撥亂反正。 醫療券被不良中藥行視為「肥豬肉」，予取予攜。曾有在中藥行駐診的中醫向長者開方，以醫療券換購「煲湯料」，並乘機抽水，以高於市價約兩至三成收費。近日又有中醫師被揭發診斷長者「氣虛血弱」，教對方以醫療券買花膠，而海味店故意在包裝上不寫上花膠，有意迴避。 衞生署過去數年接獲醫療券的投訴，有上升趨勢，其中九十多宗投訴個案已完成調查，約三分一證明屬實。食衞局局長陳肇始昨回應事件，稱若個案涉及醫療專業失德，會交由專業委員會處理；...
2018-02-05
昨日重頭戲肉是國際三級賽百周年紀念銀瓶，結果由「達羅素」奪標，騎練組合的莫雷拉和蔡約翰之後再贏「平海福星」、「天下為攻」及「紅運爵士」，攜手贏四W，騎者亦成為騎師王。其餘蘇保羅憑「智愛」、「金如意」及...
2018-02-05