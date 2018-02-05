﻿市場簡訊

—璋利國際（1693）行政總裁拿督鄭國利表示，馬來西亞在爭取一帶一路機遇方面，比其他東南亞國家更積極，源於中馬邦交關係密切，中國人也為馬來西亞最大的貿易夥伴，去年開工的東海岸鐵路項目，屬於中馬兩國一帶一路標誌性項目，未來也有更多相關項目推出，公司不排除透過與中資公司聯盟或者併購等方式，來尋找相關機遇。 特區政府曾提及本港在一帶一路中可扮演融資中心的角色，故選擇來港上市，透過在本港上市也有效提升了公司知名度，吸引中資公司的關注，不少並有就未來合作進行過洽談，這些公司主要期望透過璋利開拓馬來西亞市場。







—國內綜合醫療企業金衛醫療（801）旗下全資附屬公司金衛醫療科技，與橫琴隆璽貳號投資中心達成一份轉讓協議，以總代價不超過人民幣11.27億元（約13.86港元），收購橫琴投資於南京的盈鵬蕙康基金的16.14%權益。金衛醫療發公告指，公司於盈鵬蕙康基金的投資，將帶來年化收益率9%的潛在投資回報，且若盈鵬蕙康基金出售CCBC股權，公司作為有限合夥人也能分享到這部份的潛在額外回報。盈鵬蕙康基金為一家於中國成立的有限合夥公司，其唯一投資為中國臍帶血庫企業集團（簡稱CCBC）的約7887萬股普通股股份，即CCBC的65.4%股權。







—江南布衣（3306）向24名高層授出獎勵股份，共1500萬股新股，佔已發行股份2.81%，每股配發價為0.01元，共集資15萬元。另外，江南布衣發公告續指，將授出1500萬股受限制股份，行使受限制股份支付每股相關股份8.70港元，集得資金為約1.3億元。







—中滔環保（1363）與建設銀行廣州增城支行，訂立一份金融策略性合作協議，包括建行將向中滔環保提供相等於24億元人民幣的擬定最高貸款融資，有關實際融資金額仍須待銀行批准。中滔環保將動用於收購固定資產、營運資金、買賣、併購、帳單、擔保及其他資金。







—內媒報道，騰訊（700）區塊鏈總經理蔡弋戈於「2017-2018中國區塊鏈風雲榜盛典」中提到，騰訊希望透過區塊鏈技術，降低社會融資成本，提高資金配置效率、提升流動性，從而為小微企業賦予能力。







—安永會計師行料，英國央行將在2018年加息兩次，分別可能在5月和11月進行，而英國2018年的GDP增長預期，則由早前料增1.4%提升至增長1.7%，更料英國央行到年底將上調基準利率至1%。







—有韓國傳媒報道，蘋果公司的旗艦手機iPhone X銷量未如理想，導致減少零件採購量，受影響的包括iPhone X顯示屏供應商三星。報道引述來自三星的消息指，三星已通知合作夥伴減少相關零件的產量，原因是蘋果採購的OLED顯示屏數量，在今年第一季由4000萬塊減至2000萬塊，預計在第二季將再減一半至1000萬塊。從顯示屏訂購量大幅減少看來，iPhone X有機會在今年下半年停產。