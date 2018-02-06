﻿杜指收市挫1175點 恒指ADR暴跌842點 驚嚇星期一 美股曾瀉千五點

美股周一初段延續上周黑色星期五跌勢，杜指早段已跌355點或1.4%，見25165點，較上月歷史新高回吐超過5%；標指和納指分別曾跌0.9%及1.2%。歐洲和亞洲股市亦跟隨全線走低。杜指中段跌勢轉急，24000點關亦失守，一度急挫逾千五點，其後又急彈收復一半失地。能源股主導跌勢，十年期美債孳息，升至2.885厘的四年高位。



杜瓊斯工業平均指數今晨收市報24345，跌1175點，跌幅達4.61%；納斯達克指數報6967點，跌273點，跌幅達3.78%。



騰訊在美急挫17.9元



美股臨近收市跌勢加劇，杜指15分鐘內由跌800點，變為急挫逾1500點，24000關亦失守，相信是不少程式沽盤湧現。不過，在低位一分鐘即反彈逾500點，今晨四時十八分，杜指又收復24000關，報24704點，仍跌816點，二十分鐘內大市如過山車，驚濤駭浪，十分嚇人。



滙控（005）美國預託證價格曾見81.57港元，較香港收市價跌1.28港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見423.10港元，較香港收市價跌17.90港元；恒指ADR今晨四時半報31403點，急挫842點。今日港股開市恐有重大沽壓，恒指可能低開八百至一千點。



歐洲股市截至後段仍然報跌，倫敦、巴黎和法蘭克福三大主要股市跌0.82%至1.38%；泛歐Stoxx600指數在金融、科技和資源股領跌下曾跌1.59%，見381點。



恒指今恐大幅低開



恒指昨日低開886點，報31715點，接近全日低位31712點，大市見低位後走勢略為回穩，午後在A股升幅帶動下，港股跌勢曾有所收窄，惟無力扭轉為倒升，恒指收報32245點，跌356點，成交額近1700億元。國指收報13479點，跌58點。恒指夜期上周五跌逾四百點後，昨晚一度反彈，曾升163點，高見32204點，並在32000點水平附近徘徊。恒指夜期收市跌50點，較即月期指低水254點，報31991點。



雖然港股跌逾三百多點，但就吸引北水流入掃貨，港股通成交昨日創歷史新高，達284億元，超越2015年4月9日創下的260億元港股通成交記錄。昨日滬、深兩地合共淨流入逾105億元，創2015年港股大時代以來新高。其中，騰訊（700）和工行（1398）受資金追捧，兩股分別錄得淨流入19.4億元及6.89億元。



