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﻿陳德霖：港股調整屬正常

2018-02-06 列印
        港股急挫，金管局總裁陳德霖表示，股市具周期性，港股過去一段時間累積了龐大升幅，出現調整是正常表現。至於調整屬短期抑或長期，他指需視乎經濟數據。

  陳德霖又提到，美股上周五出現較大調整，源自工資薪酬數據升幅較預期高，與市場此前預期低通脹環境出現落差，引發美股調整。而全球資本市場有關連性，特別是市場情緒會互相影響。

        京華山一研究部主管彭偉新表示，港股受到美國方面的消息困擾，加上恒指早前已累積不少升幅，成為市場借勢沽貨的藉口，他稱留意到有機構投資者在減持，相信市況暫時未見低，恒指有機會再下試更低水平，在農曆新年前恒指仍以調整格局為主。
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