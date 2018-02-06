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﻿強積金上月人均賺8760元

2018-02-06 列印
　　股市暢旺繼續帶動本港強積金今年首月表現理想。據湯森路透理柏資料顯示，一月份本港強積金整體回報為4.35%，即平均每人賺約8760元。當中以中國股票基金表現最標青，回報達14.02%。

        資料顯示，中國股票基金是唯一一隻基金組合於一月錄得雙位數回報，該月並以股票基金戰績較彪炳，尤其中港股票，香港股票基金回報達9.6%，僅次中國股票基金，成為回報第二高基金，大中華股票基金的回報則以9.59%排名表現最佳第3位。

        期內表現最差的是港元債券基金，1月份錄得負回報0.67%。
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