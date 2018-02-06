恒指公司去年已事先張揚，表示會擴大國指選股範圍，納入10隻紅籌或民企，令成份股數目由40隻增加至50隻，加強代表性。中金日前發表報告，估計10隻新的國指成份股除了騰訊以及中移動之外，還包括中海油（883）、聯通（762）、潤地（1109）、石藥（1093）、申洲（2313）、恆安（1044）、安踏（2020）、龍湖（960）。
國指今起納紅籌民企
恒指公司去年已事先張揚，表示會擴大國指選股範圍，納入10隻紅籌或民企，令成份股數目由40隻增加至50隻，加強代表性。中金日前發表報告，估計10隻新的國指成份股除了騰訊以及中移動之外，還包括中海油（883）、聯通（762）、潤地（1109）、石藥（1093）、申洲（2313）、恆安（1044）、安踏（2020）、龍湖（960）。
逾千萬個新字頭手機號碼「8」「7」「4」 首批本月推出 「發」料最熱
本港流動電話號碼多年來以「9」、「5」、「6」開首，市民本月起有更多選擇，包括有好意頭「發」的「8」。通訊辦宣佈，最快本月推出三個新字頭供公眾流動服務使用，包括諧音「死」的「4」、粗口諧音的「7」及廣...
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台氣象局：餘震料持續兩周 花蓮近海錄67次地震
台灣周日夜晚發生地震。台灣中央氣象局地震中心觀測指出，晚上九點十二分，花蓮縣近海首先發生黎克特制規模五點一級地震，地震深度十五點一公里，各地最大震度為花蓮及宜蘭的五級。之後再發生多次強度四級以上地震，最強達六點一級，暫時無造成重大災情。截至昨日下午三時為止，當局共錄得六十七次地震及餘震。 蘇花公路多處出現塌方，當局呼籲民眾避免使用蘇花公路。台鐵一度停駛，台鐵統計表示，受花蓮地區連續地震影響，截至午夜十二時止，共影響十六列次，旅客約三千五百人。有新北市民眾表示，地震把人嚇壞了，新北市感受到的震度真的強烈，手機又響起氣象局的地震警訊，一時驚慌失措，差點抱住孩子衝出房門，「實在太...
2018-02-06
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聖馬可廣場 天使降臨
意大利水都威尼斯一年一度的嘉年華在上月底正式揭幕，將持續至下周二，期間吸引數以萬計遊客到來感受華麗的熱鬧氣氛。在周日，當地上演一幕天使飛行，一名十九歲女學生扮演的天使從著名的聖馬可廣場鐘樓頂吊威也落下，令在場圍觀群眾歡呼喝采。 為期十七天的嘉年華吸引全球各地的遊客不斷湧入水都，各人悉心打扮，以各式華麗裝束並戴上面具參與，亦有各項表演娛賓，令人目不暇給。威尼斯嘉年華的歷史是全世界最古老的嘉年華之一，最遠可以追溯到九百年前。當時的人們會在天主教大齋戒的十天之前大肆狂歡吃喝，這樣的做法後來在十八世紀末被禁止。
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西沙小築高曠大廳延展空間 附設800呎花園
有香港後花園之稱的西貢，遠離鬧市繁囂，親近大自然；而西沙小築毗鄰西貢市中心，交通便利之餘，亦可享有寧靜舒適的環境。是次介紹該屋苑單號屋，實用面積1519方呎，大宅裝潢時尚簡約，並擁800方呎大花園；據...
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杜指收市挫1175點 恒指ADR暴跌842點 驚嚇星期一 美股曾瀉千五點
美股周一初段延續上周黑色星期五跌勢，杜指早段已跌355點或1.4%，見25165點，較上月歷史新高回吐超過5%；標指和納指分別曾跌0.9%及1.2%。歐洲和亞洲股市亦跟隨全線走低。杜指中段跌勢轉急，24000點關亦失守，一度急挫逾千五點，其後又急彈收復一半失地。能源股主導跌勢，十年期美債孳息，升至2.885厘的四年高位。 杜瓊斯工業平均指數今晨收市報24345，跌1175點，跌幅達4.61%；納斯達克指數報6967點，跌273點，跌幅達3.78%。 騰訊在美急挫17.9元 美股臨近收市跌勢加劇，杜指15分鐘內由跌800點，變為急挫逾1500點，24000關亦失守，相...
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傳J洛返皇馬 強仁餘暉
拜仁慕尼黑近十場各賽事全勝，但教練軒歷基斯仍告誡球員不要自滿，攻守兩端還有進步空間。再者盛傳提早結束租借期重返皇家馬德里的中場占士洛迪古斯，近期腳風正順，今晚德國盃八強勢領軍作客擊敗德丙柏達邦，向主帥證明實力，讓球主客和讓兩球照捧「客勝」。 （無線myTV SUPER、myTV SUPER 94台、翡翠台周三凌晨1:30直播） 連同剛輪作客2:0擊敗緬恩斯，拜仁近八場德甲全勝，各比賽更連勝十仗。該隊近期雖然盡展王者本色，聯賽又遙遙領先次席利華古遜十八分，不過主帥軒歷基斯仍然告誡眾將不要自滿：「我們近期的確表現出色，不過我認為己隊在多方面仍可進步，尤其是創造破門機會上...
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情人節愛心甜點
情人節將至，大家可有為浪漫節日作安排？Fifi早前隨Bombana私房菜館Octavium的總餅廚Jacky學習炮製愛心甜點，實行為摯愛奉上大師級的出品。文：Lady Fifi（fifi@lady-f...
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《我的情敵女婿》紅星到訪星島集團總部 任達華拉隊拜早年 喜氣洋洋大受歡迎
英皇賀歲電影《我的情敵女婿》將於下周四（年三十）上畫，該片男主角任達華、方力申、王菀之、麥子樂及導演葉念琛等，昨日帶同「財神爺」親臨將軍澳星島新聞集團總部，到訪《星島日報》、《頭條日報》及《東周刊》等部門，大派賀年禮物兼提早拜年，祝人人發大財，喜氣洋洋甚熱鬧！ 英皇賀歲電影《我的情敵女婿》男主角任達華昨日聯同導演葉念琛、王菀之、方力申、姜皓文（黑仔）及麥子樂等台前幕後，手持揮春、利是封等賀年禮物，到訪位於將軍澳的星島新聞集團總部大樓。眾紅星突然現身，令不少同事大為驚喜，除收到他們所派的宣傳禮物外，更紛紛向眾星「集郵」，眾星行大運逾一小時，所到之處皆大受歡迎，氣氛熱鬧！ 葉念...
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社論——不鬆綁難搞活墟市
農曆新年快到，預計將有市民自發在旺角、深水埗搞夜市，與民同樂，亦賺點外快。以往曾發生食環署人員強行管制的場面，引起爭執，擾攘一番，其後當局順應民情，稍作通融，結果沒出大亂子。政府擬於今年在「起動東九龍」落實一個墟市計劃，有團體認為選址不理想，並以一貫官方「由上而下」的模式推行，難達到計劃的原意。 團體點出政府構思的問題癥結，就是在單一閒置空地舉行，不是市民想要的社區小墟市，更離「區區有墟市」的要求甚遠。官方構想的是藝術墟市，與市民自發推出本土特色攤位，並不一樣。 官方為免出亂子，傾向保守，故有集中在東九龍辦一個墟市的構思，以便管理，但這正是問題所在，管得太多，一切非自發，就...
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李寶利望再贏指揮官
李寶利剛於周日策騎「帝聖寶貝」爆冷贏馬，終打破之前四次賽事無馬贏的悶局。明晚谷戰，其五匹座騎中，四駒曾在他的胯下贏馬或上名，人馬合拍無疑，李寶利當然希望可繼續數胡。昨晨收操後，他透露對「指揮官」和「幸運興隆」的機會最感樂觀，屬今次最大的爭勝籌碼。 姚廄「指揮官」今季踏入四歲日趨成熟，表現亦有明顯進步，大前仗在李寶利胯下贏谷草千二米開齋後，前仗亦僅不敵其後在三班贏馬的「勇闖者」得亞軍，「指揮官」明晚列陣於第四場四班千二米，李寶利分析說︰「『指揮官』近仗表現穩定，上仗只因為排大外檔起步，我為求避免牠早段耗力過甚，才改用留前鬥後戰略，結果即使早段步速不快，直路上牠仍可追了多個馬位...
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