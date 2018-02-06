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﻿國指今起納紅籌民企

2018-02-06 列印
　　恒生指數公司將會在今日收市後，公佈主要指數成份股變動，市場普遍估計，恒指組成將會維持不變。市場焦點，將會放在國企指數身上，因為國指今日將實施改革，把紅籌以及民企亦一併納入，預料中移動（941）、騰訊（700）等10隻股份將會加盟國指。

　　恒指公司去年已事先張揚，表示會擴大國指選股範圍，納入10隻紅籌或民企，令成份股數目由40隻增加至50隻，加強代表性。中金日前發表報告，估計10隻新的國指成份股除了騰訊以及中移動之外，還包括中海油（883）、聯通（762）、潤地（1109）、石藥（1093）、申洲（2313）、恆安（1044）、安踏（2020）、龍湖（960）。
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