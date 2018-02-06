﻿里昂風水指數出爐 料恒指三月起轉跌

中信里昂證券發表中信里昂證券風水指數，預測恒生指數將於3月轉跌，跌勢持續至夏季，但之後穩步上漲，相信到年底恒指於高位，為投資者帶來豐厚回報。行業方面，醫藥與消費暢旺；電訊、互聯網、科技與公用事業不錯；房地產、可再生能源與資源站穩陣腳。



2018年為狗年，狗象徵職防禦與保護，中信里昂證券建議投資者今年保持冷靜，寧求穩妥，也別冒險，要審視自己能力，切忌過份進取。中信里昂預測，恒生指數今年有望強勢開局，3月份下行，夏季或讓人失望，但會於第四季捲土重來，年終位置高於年初。



中信里昂證券分析師蘇敬培表示，以風水角度而言，預計恒指2018年第一季向好，第二季將有「火」元素而剋「金」，料恒指開始偏淡，在3月份跌一跌，一直下跌至夏季，而7至8月是投資者的入市時機，下半年穩步上漲，而第四季「水」生「木」，走勢向好，年底恒指在高位，料全年恒指錄得正升幅。



七至八月為入市良機



行業方面，醫藥與消費暢旺；電訊、互聯網/科技與公用事業也不錯；房地產、可再生能源與資源站穩陣腳。「木」元素囊括全年，消費、製藥及造紙等行業佔上風，春季「火」元素相關行業，如電訊、互聯網/科技與公用事業，在外太空科技發展及冬奧會帶動下愈來愈興旺。春季至夏中，建築與資源行業興盛，星盤中有足夠的土元素讓房產與可再生能源站穩陣腳。博彩與交通運輸開局低迷，直到10月份才能有所斬獲。



展望房地產、住宅及寫字樓，最佳位置是西北與正中，正北與正西則要迴避。今年九紫右弼坐鎮正中，故正中是最佳位置。六白武星位於西南，為在大嶼山經營娛樂、照明設備或餐廳的人帶來財富。銅器和金器可抵擋五黃與三煞給正北帶來的破壞。若住宅位於正西，則需尖銳晶體抵禦煞氣。