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﻿阿里文投入股萬達電影

2018-02-06 列印
　　大連萬達集團昨日與阿里巴巴以及文投控股在北京簽訂戰略投資協議，阿里巴巴與文投控股斥資78億元（人民幣，下同），以每股51.96元收購萬達電影12.77%股份，並承諾所持萬達電影股票鎖定期為至少兩年。

　　萬達公告指，阿里巴巴出資46.8億元、文投控股出資31.2億元，分別成為萬達電影第二、第三大股東，而萬達集團仍為萬達電影控股股東，持股降至48.09%。萬達電影去年營業收入132億元，擁有會員人數逾一億；直營影院516家，4571塊銀幕，約佔全國電影票房市場14%份額。
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