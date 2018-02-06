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﻿離岸人民幣衝破6.29

2018-02-06 列印
　　人民幣兌美元仍在升值中，離岸價（CNH）昨晚升破6.29關口，最高見6.2880元，日內累升約250點子。交易員指出，昨天官方中間價明顯低於市場預期，而市場結匯需求仍不少，限制人民幣調整空間，短期料仍維持易升難貶走勢。

在岸價（CNY）收報6.2927元，較上周五官方收盤價大跌129點子，較上一交易日夜盤收盤報升63點子。

　　官方昨開出中間價報6.3019，較上周五跌134點子，跌幅為逾三周最大。同時中間價疑重啟逆周期因子，導致人民幣匯率CFFTS指數繼續大幅反彈，美國就業指數表現強勁或短暫推高美匯指數，CFFTS指數有望繼續上升；另外，聯儲局新主席鮑威爾即將正式上任，市場關注其政策走向。
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