﻿IFC外望——國際娛樂購英球隊 冀多線發展拓商機

中港資金都積極收購英格蘭球會，與馬雲一齊成立雲鋒基金的股壇名人蔡朝暉，昨日透過他旗下國際娛樂（1009）收購英甲球隊韋根。國際娛樂主席蔡朝暉在公告中指出，該公司一直檢討現有主要業務，並尋找潛在商機，以多元化發展業務，但公佈未有披露交易作價資料。



若收購落實，可增加各種不同收入來源，以及擴闊收益基礎。國際娛樂目前主要經營酒店、出租物業作娛樂場，以及配套消閒及娛樂營運。國際娛樂昨收報1.93元，跌0.5%。



國際娛樂收購的Wigan Athletic控股公司，主要營運韋根競技足球俱樂部（Wigan Athletic Football Club），韋根去年由英冠降班至英甲，目前英甲排行榜第一。韋根主場位於英格蘭大曼徹斯特郡威根，且於1932年成立。



於簽署條款書後，該公司與賣方將在合理切實可行的情況下盡快開始磋商最終購股協議。收購的應付代價將按無負債、無現金基準根據企業價值釐定，並採用鎖箱機制假設營運資金處於正常水平，即代價根據Wigan Athletic控股公司於協定日期的預先協定管理帳目，假設營運資金處於正常水平；代價將受一套假設及條件所規限。公告指，交易仍在磋商中，若今月24日前未就就建議收購事項作出交換，會自動延長獨家期間至今月28日。



滴滴推APP攻港市場



滴滴出行旗下「快的Taxi」昨日完成升級，DiDi APP正式進入香港並啟動營運。滴滴將會推出中港台三地通用的士服務，同一個APP可於三地使用，目前主打的士服務及只支援現金付款，但會逐漸引入更多支付工具。



滴滴出行北亞區總經理林勵表示，香港業務是邁向國際業務的重要一步，隨港珠澳大橋落成、大灣區概念興起，滴滴將推動香港、內地、台灣三地漫遊，特別是深港互通。他又指，目前先做好用户體驗，暫不會將順風車及共享單車的功能引入香港，主打仍然是的士服務。



滴滴在香港目前有60萬名用戶，APP下載量達130萬次，合作司機有2萬名，而司機使用DiDi APP後平均收入上升20%。香港DiDi APP目前只支援現金支援，之後會引入其他支付工具。滴滴出行香港城市經理鄭志昂指，香港政府對共享汽車態度漸趨開放，希望監管可以與時並進，但滴滴無就此提出建議書。



高瞻