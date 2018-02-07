﻿環球股市震盪 恒指瀉1649點 美股回升 ADR勁彈959點

美國加息憂慮升溫，加上程式沽盤令隔晚美股急挫，環球股市受拖累，恒指昨日低開逾千點後，再受A股下挫打擊，最終急挫1649點，收報30595點，以點數計是歷來第二大跌幅，港股市值單日蒸發1.9萬億元。美股昨晚出現過山車走勢，初段曾再跌576點或2.3%，見23778點，其後一度倒升362點，重上24000點；標指偏軟、納指曾反彈87點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24691，升335點；納斯達克指數報7067點，升100點。



滙控（005）美國預託證價格曾見81.66港元，較香港收市價升1.56港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見433.32港元，較香港收市價升23.32港元；恒指ADR報31555點，升959點。



英法德股市收市均跌逾2%



歐洲主要股市尾段跌幅亦收窄至2%或以下。較早前的亞洲股市則全線走低。「恐慌指數」（VIX）周一飆升逾倍至37點後，昨日市前曾升三成半，至50點的近兩年半高位。



承接外圍跌勢，歐洲股市全線下挫，英法德3大股市跌幅皆超過2%，其中倫敦股市跌至接近10個月以來收市低位。英國富時100指數收報7141點，跌193點。法國CAC指數收報5161點，跌124點。德國DAX指數收報12392點，跌294點。



美股三大指數周一急瀉，港股昨日低開1216點，午後上證綜指亦挫逾3%影響下，港股愈跌愈深，收報30595點，急挫1649點，成交額達2580億元，是繼2015年4月港股大時代以來新高。



成交額達2580億



牛熊證市場更血流成河，有多達495隻牛證被「打靶」強制回收，是歷來最高。昨日港交所（388）股票現貨市場錄得3860萬個落盤，共促成288萬宗交易，前者平了2015年大時代紀錄。



雖然昨日恒指急瀉逾1600點，但就成為北水趁低入市良機。昨日北水流入有76億元，其中滙控（005）淨買盤達35億元，至於內銀股也是北水掃貨對象，工行（1398）、中行（3988）和建行（939），分別錄得6.61億、近6億和3.25億元的淨買盤，而平保（2318）昨日也有5.48億元淨買盤。



股份方面，昨日藍籌股全線向下，重磅股拖累恒指表現，建行、騰訊和工行同挫逾7%，三隻股份合共拖低恒指581點。內銀股全線向下，中行和交行（3328）同插6%，農行（1288）則挫7.1%，收報4.45元。