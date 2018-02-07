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﻿76億北水入場掃港股

2018-02-07 列印
　　早前推動大市的強勢股，昨日全軍覆沒，平保（2318）跌近6%，收報84.35元；港交所（388）則挫6.8%，收報266.8元；國際金融股同樣受到拖累，滙控（005）和友邦（1299）分別跌3.3%及4.4%，以上四隻股份合共拖低恒指373點。

　　在大跌市下，投資市場仍不乏看好後市言論，易方達資產管理（香港）首席投資官陳宏初認為，港股下跌是買入良機，他指港股處於牛市初期，估計整個牛市或可維持三至四年，在企業盈利增長之下，相信股市仍會繼續上升。

分析稱三萬點有支持

　　至於對後市看法，耀才證券研究部副總監陳偉聰表示，相信恒指短期仍然受壓，預計港股會再回調多300至500點，至30000點才有初步支持。
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