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﻿金管局諮詢修訂虛擬銀行指引

2018-02-07 列印
　　金管局就修訂虛擬銀行相關指引諮詢公眾，指2000年制定的《虛擬銀行的認可》指引基本原則仍合適，但作出部份修訂，包括銀行、金融機構及科技公司均可申請設立虛擬銀行，並以本地註冊銀行形式經營，遵守適用於傳統銀行同一套監管原則及主要規定。

　　指引擬作若干修訂，包括虛擬銀行應促進普及金融，不應設立最低戶口結餘要求，或徵收低戶口結餘收費。機構在申請時須提交退場計劃，萬一結束業務時，能有秩序進行。

　　金管局說，有意申請的公司已經可以提出申請，建議參考指引修訂內容。金管局評估時會考慮申請人獲發牌後對推動本港金融科技及創新、為客戶提供新體驗，及促進普及金融可作出的貢獻。諮詢期下月15日完結，預計5月發出新指引。
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