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﻿國企境外發債料續上漲

2018-02-07 列印
　　信用評級機構惠譽發表報告指出，在持續控制金融風險的監管大環境下，內地金融市場資金將繼續保持收緊狀態，預期繼去年創下歷史新高後，今年中國企業境外債券發行總量或將再度上漲。惠譽指出，去年中國企業的境內債券發行量5.7萬億元（人民幣，下同），按年下滑32%，亦是自2010年以來首次按年下滑。其中，房地產等行業境內發債受到很多限制，以及融資成本上升，內房企業紛紛轉到海外發債，推動中國企業於去年在境外發債總額達1178億美元，按年大增123%，創紀錄新高。
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