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﻿中銀推一年及兩年定按

2018-02-07 列印
　　繼渣打香港及工銀亞洲後，按揭市場巨頭中銀香港（2388）加入定息按揭戰場，跟隨同業推出首年定息1.68厘低息按揭計畫，同時設有一年及兩年定按選擇，如屬兩年定按，次年定息為2.15厘。

　　中銀昨宣布推出兩款定按計畫，一款為一年定按，首年定息1.68厘，其後全期為H（港元拆息）加1.3厘，鎖息上限為P減2.85厘（實際按息2.15厘），罰息期兩年。另一款為兩年定按，首年及次年定息分別為1.68厘及2.15厘，其後全期按息與一年定按相同，罰息期三年。兩款定按現金回贈高達1.7%，最低貸款額均為100萬元，客戶須於三月底前申請。
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