﻿香港電訊去年賺51億

香港電訊董事總經理艾維朗坦言，手機銷售不是一個好業務，市面上的旗艦手機款式相似，因此將重點放在服務增值上。他又指作為分銷商，不會對某一手機生產商有敵意，會因應客户需求，提供不同手機選擇。
在頻譜拍賣的議題上，艾維朗再次表達對頻譜定價過高不滿，認為將推高月費計劃價格，成本最終仍會轉嫁予用户。
美股大瀉，引發環球股市崩盤，港股下挫，今年首次爆發股災。恒生指數昨收市報三萬零五百九十五點，挫百分之五點一二，早前「升市功臣」全線失守，建行（939）、騰訊（700）與工行（1398）成三大拖累恒指的...
2018-02-07
台灣內政部空勤總隊一架黑鷹直升機，周一晚間在蘭嶼島區域執行傷患後轉院送勤，但起飛不久在蘭嶼外海一百米光點消失，至今呈失聯狀態疑似墮海，機上六人包括正機師康萬福、副機師唐文彥，以及四名乘客目前下落不明。...
2018-02-07
南印度洋的度假天堂馬爾代夫局勢危急，總統亞明早前拒絕按法院命令釋放反對派人士，觸發政治危機。總統亞明周一（五日）頒佈為期十五天的全國緊急狀態令。屬反對派的前總統加堯姆及最高法院兩名法官被捕。 在亞明宣佈全國進入緊急狀態數小時後，有目擊者見到大批軍人開入最高法院大樓。之後，便傳出加堯姆被捕的消息，其女兒穆蒙之後在Twitter發文稱，警方前往其位於首都馬累的家中，破門入屋拘捕其父親及丈夫。當地警方發表聲明，證實最高法院兩位大法官阿卜杜拉和哈米德已經落網，但沒有公佈罪名。 由於馬爾代夫局勢緊張，中國外交部提醒身處當地的中國遊客加強防範，如近期有赴當地行程，建議取消。本...
2018-02-07
九龍塘龍翔道地王誕生，區內豪宅放盤即有反應，部分業主加價，甚至封盤令成交疏落，以區內指標豪宅屋苑畢架山一號為例，有業主惜售，放盤「只租不賣」；鄰近的又一居有3房放盤業主原開價約1050萬元，賣地後，即...
2018-02-07
美國加息憂慮升溫，加上程式沽盤令隔晚美股急挫，環球股市受拖累，恒指昨日低開逾千點後，再受A股下挫打擊，最終急挫1649點，收報30595點，以點數計是歷來第二大跌幅，港股市值單日蒸發1.9萬億元。美股昨晚出現過山車走勢，初段曾再跌576點或2.3%，見23778點，其後一度倒升362點，重上24000點；標指偏軟、納指曾反彈87點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24691，升335點；納斯達克指數報7067點，升100點。 滙控（005）美國預託證價格曾見81.66港元，較香港收市價升1.56港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見433.32港元，較香港收市價升23...
2018-02-07
孫興民除屬熱字刺次席射手外，助攻數字亦是隊中第三，表現不比神射手哈利卡尼差。不過，此子矢言劍指世界最佳水平，早前於英格蘭足總盃第四圈領軍作客乙組的紐波特郡僅和，今晚重賽回歸主場勢大勝一場吐烏氣，讓球主客和讓三球「主勝」照去馬。（Viu TV99台、now 633台周四凌晨3:45直播） 射手哈利卡尼剛達英超百球里程碑，屬熱刺當紅炸子雞，不過其拍檔孫興民能傳擅射，上季便在不同賽事累積廿一球士哥和十次助攻，今季各戰線已攻入十一球，乃隊中二號殺手。同時，他亦收錄七次助攻，僅次於基斯甸艾歷臣和迪利阿里；英足盃第四圈賽事更助攻予哈利卡尼建功逼和1:1。 然而，孫興民並不滿足於...
2018-02-07
新春拜年當然要以最靚一面示人，別以為頭髮造型一定要到髮型屋，今日請來專業髮型師教你如何利用小工具，十分鐘造出簡單又得體的髮型，讓你即時變身貴氣女生。 文︰Angel圖︰陳鐵剛 模特兒︰Alina...
2018-02-07
前33C宅男女神孫慧雪（雪雪），自前年12月大肚下嫁圈外有米男友Edwin Lo，去年7月誕下8磅10重磅B仔Riley後，因Keep住餵人奶，唔敢修身，以往有腰有胸好有線條嘅魔鬼身材，依家變成一團肉...
2018-02-07
一首由師生合力炮製的改編歌《我喜歡返學》（譜自《失憶周末》），提倡開心上課，在網絡熱爆，令人讚賞校方的心思，亦不無慨歎，我們的小學是否異化了，離開讓學童開心上學理想太遙遠！ 大埔香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校校長表示，透過問卷調查得知部份家長和學生對功課有壓力，決定推廣愉快學習，由一名校董填詞，號召逾一百名師生攝錄MV，帶出愉快學習及減少操練的信息，一眾學生跳唱「喜歡返學，集體開心返學，學知識一起探索」，並以「溫習無需看得失太重，毋負荷更多壓力，我不操不忙」作結。 這MV獲逾二千二百人觀看，網民讚信息正面，充滿正能量，道出了學生及家長的心聲。這次校內宣傳，有聲有色，值得鼓...
2018-02-07
對於一匹稍展露過走勢，卻初跑中距離的質新馬，是否值得捧場，要視乎對其氣量及途程性能的評估。如果血統顯示有機會可應付，都要將其之前的賽績打點折扣，皆因初次增程一般難度較高，未必可即時交出應有水準。但若顯...
2018-02-07