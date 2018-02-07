  • 2018年2月7日 星期三
  • 12º
  • 60%
熱門： 花蓮地震流感雙學三子饒宗頤

日報新聞 > 財經

﻿香港電訊去年賺51億

2018-02-07 列印
　　香港電訊（6823）公佈2017年全年業績，去年純利為50.97億元，按年增4.25%；每股盈利67.34仙；末期息派36.75仙，較去年同期派34.76仙，增加5.72%。去年總收益為332.58億元，按年微跌1.74%。

　　香港電訊董事總經理艾維朗坦言，手機銷售不是一個好業務，市面上的旗艦手機款式相似，因此將重點放在服務增值上。他又指作為分銷商，不會對某一手機生產商有敵意，會因應客户需求，提供不同手機選擇。

　　在頻譜拍賣的議題上，艾維朗再次表達對頻譜定價過高不滿，認為將推高月費計劃價格，成本最終仍會轉嫁予用户。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd