﻿香港電訊去年賺51億

一首由師生合力炮製的改編歌《我喜歡返學》（譜自《失憶周末》），提倡開心上課，在網絡熱爆，令人讚賞校方的心思，亦不無慨歎，我們的小學是否異化了，離開讓學童開心上學理想太遙遠！ 大埔香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校校長表示，透過問卷調查得知部份家長和學生對功課有壓力，決定推廣愉快學習，由一名校董填詞，號召逾一百名師生攝錄MV，帶出愉快學習及減少操練的信息，一眾學生跳唱「喜歡返學，集體開心返學，學知識一起探索」，並以「溫習無需看得失太重，毋負荷更多壓力，我不操不忙」作結。 這MV獲逾二千二百人觀看，網民讚信息正面，充滿正能量，道出了學生及家長的心聲。這次校內宣傳，有聲有色，值得鼓...

2018-02-07