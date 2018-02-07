﻿IFC外望——內地或推ICO監管新規

美股周一大跌逾千點，環球股市急挫，虛擬貨幣價格如「過山車」，比特幣亦急跌13%，昨日再跌穿6000美元關口，低見5892美元，過去一周已累瀉四成半，由去年12月創下1.9萬美元歷史高位計，比特幣累跌三分二。而內地收緊虛擬貨幣的監管，據《中國日報》引述消息稱，內地將推出新規管措施，進一步限制首次代幣發行（ICO），尤其是通過海外平台的交易，人民銀行及多個監管機構正在醞釀一系列監管措施，並將在「條件成熟」時推出。



內地媒體亦指，目前海外虛擬貸幣平台在內地交易炒作不斷升級，不但是幣值升幅瘋狂，而且炒作手法也更加隱蔽。就在上周末，當局破獲一宗涉嫌虛擬貨幣發行的案件。據加密貨幣追蹤網站CoinMarketCap數據，比特幣去年12月曾達1.86萬美元的歷史高位，目前已跌去近70%，如此跌勢在歷史上排第三。



早在去年九月，內地就將ICO定性為非法集資，相關的內地平台被關閉，大部分項目都已經作出退幣處理。但ICO亂象不減反增，包括很多區塊鏈技術難以實現，區塊鏈或會「雪崩」，區塊鏈系統或會集中爆發風險。



騰訊入股盛大遊戲 「股王」騰訊（700）進一步布局中國遊戲行業，旗下林芝騰訊科技入股盛大遊戲。根據內地工商註冊資料顯示，中國網絡遊戲開發商盛大遊戲，所控制實體盛躍網絡科技的股權近日有所變化，該公司新增股東林芝騰訊科技，並新增董事馬曉軼。換言之，盛大已引入騰訊作為新股東。盛大發言人確認騰訊投資盛大遊戲消息，但稱細節尚待進一步披露。



細節尚待進一步披露



林芝騰訊科技為騰訊子公司，早前投資永輝超級物種、海瀾之家，馬曉軼則是騰訊集團高級副總裁、騰訊遊戲業務實際負責人。



盛大遊戲於2015年完成從美股退市，準備回歸內地資本市場，但隨後遭遇長達兩年資本糾葛，私有化財團數次變更。由於兩大A股借殼標的中銀絨業和世紀華通持續爭鬥，加上原母公司盛大網絡、盛大遊戲管理團隊、銀泰資本等多股力量角力，盛大遊戲股權亂局直至2017年，才以世紀華通勝出而告一段落。



高瞻