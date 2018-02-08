﻿北水驟減港股倒跌收場 恒指波幅達1200點

港股昨日有如坐過山車，受惠隔晚美股回升，恒指昨早高開逾700點，惟其後受到美股期貨下挫，加上A股向下拖累，恒指午後倒插，直到臨近收市仍反彈乏力，恒指收報30323點，跌272點。臨近農曆年尾，內地投資者「散水」，北水回流，港股通錄得逾25億元淨流出，多隻內房股昨日急挫，碧桂園（2007）和中海外（688）同挫逾4%。



即月夜期繼續波動，先跌近百點，其後逐步上揚，夜期收報30538，升344點，高水215點。恒指昨日高開782點，升幅曾擴大，最高曾見877點，高見31472點，惟其後受到外圍和A股拖累，午後急轉直下，恒指最後倒跌272點，收報30323點，成交額2183億元。國指則收報12433點，跌253點。



北水倒流逾25億



臨近過年，內地資金開始出現緊張，昨日南向資金錄得淨流出25.67億元人民幣，有別於過去兩個交易日北水大舉流入的情況。其中，北水大舉沽出騰訊（700），錄到15.6億淨賣盤，而平保（2318）亦錄得1.52億元的資金流出，而內銀亦是北水力沽的對象，工行（1398）錄得2.7億元淨流出。但滙控（005）則繼續有大媽支持，昨日透過港股通（滬）買入有23.5億元，賣出僅2123萬元，淨流入高達23億元。



雖然騰訊獨自支撐大市，升1.2%，收報414.8元，貢獻恒指34點，但對大市幫助不大，因多隻中資金融股報跌拖低恒指，建行（939）、工行（1398）和工行（1398）跌幅由1.5%至2.6%，3隻股份已拖低恒指124點。



騰訊撐市升1.2%



另一方面，受到廣州等一線城市的首套個人住房貸款利率上調，銀行對買房貸款投放亦較為審慎，令市場憂慮日後房貸或會收緊，拖累內房股下跌，華潤置地（1109）跌7.3%，收報27.8元，為今日表現最差的藍籌股；中海外挫近5%，收報27.05元，兩隻股份合共拖低恒指36點。其他內房股同告下挫，碧桂園插4%，收報13.92元。



小牛金服行政總裁連敬涵表示，港股今早跟隨隔晚美股反彈，惟其後受到A股拖累倒跌，他認為加上內地臨近過年，資金鏈收緊，導致北水流入港股開始減弱，令恒指失去支撐。連敬涵預期北水減弱的情況會持續至農曆新年過後，他預期農曆新年期假後復市，恒指有可能下試至29600點水平，需要到2月底、3月初，市場憧憬企業公佈業績，情況才會有所好轉。