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﻿杜指反覆 險守兩萬五

2018-02-08 列印
　　美股周三初段繼續震盪走勢，杜指初段曾跌127點後，反彈261點，重上25000點水位，標指靠穩，納指亦先軟後升。美國長債息見回軟，但美匯指數再美市前回升。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25005，升93點；納斯達克指數報7073點，跌42點。

　　滙控（005）美國預託證價格曾見80.98港元，較香港收市價升0.98港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見419.05港元，較香港收市價升4.25港元。

   摩根士丹利投資管理的首席環球策略師沙爾馬認為，美股牛市基本在步入頭部階段，但這是一個過程而非單一事件，原因是過去一年至年半以來推動環球股市造好的利好環境，步入今年將出現變化，意味通脹升溫。
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