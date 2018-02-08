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﻿中國外儲回升至3.16萬億美元

2018-02-08 列印
　　人民幣強勢升值，中國外匯儲備也毫無意外連續12個月回升，但升幅略遜預期。人民銀行昨公佈，截至今年1月底，中國外匯儲備為31614.57億美元，按月增長215億美元。至今年1月底，黃金儲備總值796.75億美元，總量維持5924萬盎司不變。

　　去年1月，中國外匯儲備曾跌穿3萬億美元，自2月開始重拾升勢，並重上3萬億美元關口，至今已連升12個月。國家外管局負責人指出，1月內地跨境資金流動和境內外主體交易行為總體平穩。國際金融市場上，主要非美元貨幣匯率升值和資產價格變動等各因素共同作用，外匯儲備規模小幅上升。
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