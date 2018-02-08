﻿群星紙業須賠小股東14億

證監會近年不斷透過法律行動，要求違法上市公司賠償給小股東，昨天又勝一仗。高等法院原訟法庭應證監會申請，要求已除牌的群星紙業及相關人士向小股東作出14.2億元賠償。



證監會現時只在一眾被告手上，找到在香港持有的1.12億元。換言之，即使有法院判令，小股東也未必得到足額賠償。



高院昨天頒令，要求群星紙業、前主席朱玉國、前副主席朱墨群（為朱玉國的兒子）以及群星紙業附屬公司慧富集團，向在2007年至2011期間透過認購新股或在二手市場入貨的群星投資者作出賠償。



群星事件涉及的投資者大約有2.7萬人，而賠償程序則由法院委任的管理人作出安排。