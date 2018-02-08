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﻿滙豐籲個人帳戶勿商用

2018-02-08 列印
　　　近年不時有中小企客戶突然被刪銀行戶口，滙豐更屬因此被投訴的銀行之一。滙豐昨向商業客戶推指引，建議客戶不要將個人帳戶當作商業用途，以免惹來關注，並要盡快回應銀行更新資料或解釋清楚，否則帳戶服務或被中斷。

　　　滙豐推出《妥善管理您的銀行戶口：香港商業客戶指引》，《指引》提供協助客戶日常妥善管理銀行帳戶的建議，例如對於同時擁有商業和個人銀行帳戶的客戶，帳目分類應該保持「公私分明」，還要定期查看銀行帳戶、妥善保管戶口結單、文件及記錄；萬一發生懷疑欺詐事件，客戶便能夠及早發現和處理。

  《指引》亦建議客戶，當收到銀行更新資料的要求，應該怎樣做。
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