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﻿謝瑞麟料農曆年銷售微增

2018-02-08 列印
　　謝瑞麟（417）主席謝邱安儀表示，本港零售市道已跌定，但回升力有多大，則未敢肯定，她指現階段未見很多跡象顯示整體市道有「大反彈力」，長遠回升持續性仍有待觀察，對整體持審慎樂觀態度。該公司今年一月同店銷售額持平，但她相信今年消費力將集中於二月，預期今年一月及二月同店銷售額可望有單位數升幅。

　　另外，該公司今年繼續開拓東南亞市場，她稱，留意到馬來西亞市場購買珠寶首飾消費力高，因此將於六月至七月在馬來西亞雲頂開設新分店。香港店舖翻新方面，她表示現時公司正處研究階段，期望未來新店給予顧客新體驗，店舖亦朝着加入新科技，新元素等方向發展。
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