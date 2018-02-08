﻿IFC外望——銀行放寬審批中小企貸款

銀行向中小企批出貸款取態或略有放寬，據金管局首次公佈的「中小企貸款狀況調查」結果，受訪的2500間中小企，整體認為下半年銀行批出貸款取態較上半年寬鬆。中小企新貸款申請的結果成功獲批比率，在去年下半年有所增加。



金管局委託香港生產力促進局進行的調查結果顯示，認為去年下半年銀行批核貸款「較容易」的中小企佔比，較去年上半年增加。不過，單看去年第4季，只有20%的受訪中小企認為銀行批核貸款「較容易」，較前一季回落3個百分點。認為「沒有分別」的有56%，按季增加3個百分點。



另外，認為對銀行批核貸款「較困難」的中小企在去年第4季有24%，按季微升1個百分點。調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果，約有3.6%受訪者曾於去年第4季向銀行申請新貸款；在已知申請結果中，96%表示申請完全成功或部份成功，而表示完全成功的受訪者由前一季調查時的56%上升至70%。至於表示申請不成功的受訪者比例不變，仍為4%。



許家印愛打乒乓波台波



眾所周知，不少企業家都相當注重運動、熱愛體育。萬達集團董事長王健林每天早上會在跑步機運動大半個小時，風雨不改；阿里巴巴集團董事會主席馬雲愛打太極拳；至於恒大（3333）董事會主席許家印（圖），他最熱愛的體育活動原來是打乒乓球和桌球，而籃球也打得很不錯。



為何外界只記得許家印打籃球，而不太知道其實他更偏好乒乓球和桌球呢？背後有段小插曲。話說當時許家印到廣州一家醫院照胃鏡，做例行體檢。被眼尖的小護士看到了，護士立刻化身小粉絲，拍下許家印本尊並post上網。



照片於網上廣傳，惹來外界擔心老總身體欠佳？傳言輾轉流入許家印耳中，於是他主動提出，過兩天恒大內部籃球賽，由他親自上陣，以打波闢謠。



許家印披甲上陣打籃球，當然好看。內行看門道，外行看熱鬧。媒體廣泛報道，最搶眼的報道就是《和領導打球的正確方式》，大致上指員工隊留力，高管隊友「餵」波，許家印投籃精準，獨得高分。許家印「贏」了一次，可能為免員工難做，已再沒落場打波。



然而許家印打籃球，和他那條愛馬仕皮帶一樣，成為茶餘飯後的火熱話題，老總學精了，以後就再看不見他在球場上的英姿。



高瞻