﻿杜指再挫逾500點 恒指ＡＤＲ三萬關失守

紐約股巿周四再次顯著下挫，杜瓊斯工業平均指數急跌超過五百點。十年期美債孳息率升至二厘八七，引起市場再次對加息憂慮。美股初段變動不大，但其後跌勢持續，科技及銀行股受壓，微軟下跌2.3%，摩根大通跌1.7%。歐洲股市同受壓，以德國股市跌幅較大，原因是德國政局仍未明朗，歐羅亦有壓力。



美股周四在加息憂慮下繼續波動走勢，杜指初段曾跌212點，落到24681點，其後一度倒升10點；標指和納指均偏軟0.6%和0.5%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24357點，跌536點；納斯達克指數報6908點，跌143點；標普500指數報2634點，跌47點。



滙控（005）美國預託證價格曾見80.17港元，較香港收市價跌3.53港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見405.09港元，較香港收市價跌15.11港元；恒指ADR報29937點，跌514點。



美國十年期國庫債孳息昨日再次攀上2.87厘的四年高位。背後原因是新出爐的上周新申領失業救濟人數按周減少九千人，至二十二點一萬人，而波動較少的四周平均失業救濟申領人數亦降至45年新低的二十二點四五萬人。



歐洲3大股市全線挫



歐洲股巿受壓，英法德三大主要股市全線挫，以德股跌幅較大。英國富時100指數收報7170點，跌108點，跌幅1.49%。法國CAC指數收報5151點，跌104點，跌幅1.98%。德國DAX指數收報12260點，跌330點，跌幅2.62%。雖然美國債息近日趨升，但紐約聯儲銀行行長杜德利接受電視訪問時表示，今年3次加息四分之一厘仍然是合理的預測。他又稱，最近股市下跌，截至目前不虞對經濟增長造成危害。他又指自上周以來跌市只是「小事」。



英倫銀行昨日議息後雖然按兵不動，但同時上調經濟增長預測，並暗示加息的步伐可能較預期快，消息刺激英鎊應聲從兩周低位回升逾1%，重上1.4美元水位。同日美匯指數回升至90點以上的兩周高位，紐西蘭央行議息後維持息口不變之餘，暗示可能維持低息至明年中，推低紐元。